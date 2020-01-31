Співак Том Нойвірт, який більш відомий під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст, любить епатувати публіку - цього разу співак показав себе роздягненим

Австрійський артист змінив жіночний образ на, практично, чоловічий і "брутальний". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому опублікованому фото артист вирішив не показувати свого обличчя, але, частково, показав в якій відмінній фізичній формі він перебуває. На знімку видно груди і частково нога артистка - шанувальники припустили, що він повністю голий, якщо не зважати на масивне намисто на його шиї. Крім того, фоловерів не залишила байдужими відсутність епіляції на тілі артиста, деякі навіть написали, що такі "хащі" на тілі виконавця дуже "милують око".

На іншому своєму фото Том, все-таки, показав своє обличчя - і, варто відзначити, що він все більше і більше схиляється до чоловічого свого "образу". Також Нойвірт показав атмосферне відео зі свого сценічного виступу.

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На новому опублікованому відео – кліпі на свіжу пісню, зірка-трансгендер показав себе у всій красі. Саме показав, хочеться сказати, тому як артист з'явився виключно в чоловічому образі – довге темне волосся, пишні вії, мережива і декольте, ніби і не були частиною сценічного образу співака. Тепер же він практично блондин-скандинав – підкачаний, спортивний і з вигляду звичайний собі чоловік.

Правда дещо від жінок у новій відео-роботі артист собі все-таки залишив: частково, у кліпі він ходить на носочках, виляючи стегнами, як жінка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого, пишуть, що у артиста розкішне тіло і що він дуже талановитий саме актор.

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