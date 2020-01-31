Певец Том Нойвирт, который более известен под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, любит эпатировать публику - в этот раз певец показал себе раздетым

Австрийский артист сменил женственный образ на, практически, мужской и "брутальный". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

На новом опубликованном фото артист решил не показывать своего лица, но, частично, показал в какой отменной физической форме он находится. На снимке видны грудь и частично нога артистка - поклонники предположили, что он полностью раздет, если не считать массивного ожерелья на его шее. Кроме того, фолловеров не оставило равнодушними отсутствие эпиляции на теле артиста, некоторые даже написали, что такие "густые заросли" на теле исполнителя очень "радуют глаз".

На другом своем фото Том, все-таки, показал свое лицо - и, стоит отметить, что он все больше и больше склоняется к мужскому своему "образу". Также Нойвирт показал атмосферное видео со своего сценического выступления.

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст сменила женственные платья на мужскую спортивную форму.

На новом опубликованном видео – клипе на свежую песню, звезда-трансгендер показал себя во всей красе. Именно показал, хочется сказать, потому как артист предстал в исключительно мужском образе – длинные темные волосы, пышные ресницы, кружева и декольте, будто бы и не были частью сценического образа певца. Теперь же он практически блондин-скандинав – подкачанный, спортивный и с виду, обыкновенный себе мужчина.

Правда кое-что от женщин в новой видео-работе артист себе все-таки оставил: частично, в клипе он ходит на носочках, виляя бедрами, как женщина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, пишут, что у артиста роскошное тело и он очень талантлив именно, как актер.