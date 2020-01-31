Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальну фігуру в одному піджаку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.
«На що, дивлячись на дівчину, звертаєте увагу в перші секунди? 😈 Для мене це безперечно манікюр і шкіра😅 Потім дивлюся на ноги🙉 Худі ноги це виразно 💔Згодні? Потім вже йде розумова складова і манери🤷🏻♀️ І не лукавте, що спочатку оцінюєте варить чи казанок, адже за секунду зрозуміти, що там у неї в голові неможливо 👋🏻», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімках Омович позує в одному піджаку, виставивши напоказ ідеальне тіло. Це справило фурор серед її шанувальників.
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«вогонь!», «справжня бомба!», «прекрасна», «не можна бути настільки красивенной», «ти як павук – манишь своєю красою», - пишуть вони.
Раніше модель Олена Омович позувала біля вікна, як зазвичай це буває - напівголою, і не одна. Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами з фігуристою подружкою.
Так на нових опублікованих кадрах дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і шортиках, поруч з нею - на колінах у Олени - лежала дуже схожа зовні з самою зіркою дівчина. При цьому груди свою Олена притискала руками, заклично поглядала в прямо в камеру, всіляко вправлялася в позах і погладжував свою напарницю по зйомці.
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