Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.

«На что, глядя на девушку, обращаете внимание в первые секунды? 😈 Для меня это определенно маникюр и кожа😅 Потом смотрю на ноги🙉 Худые ноги это определенно 💔Согласны? Потом уже идёт умственная составляющая и манеры🤷🏻‍♀️ И не лукавьте, что сначала оцениваете варит ли котелок, ведь за секунду понять, что там у неё в башке невозможно 👋🏻», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Омович позирует в одном пиджаке, выставив напоказ идеальное тело. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«огонь!», «настоящая бомба!», «прекрасная», «нельзя быть настолько красивенной», «ты как паук – манишь своей красотой», - пишут они.

Ранее модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна. В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой.

Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.

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