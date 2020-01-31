Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове фото з відпочинку в нічному закладі

На фото Гузь позує в чорному платті. Вона стоїть на другому поверсі якогось нічного закладу в Києві. На фото можна оцінити довгі ноги Леоніли, які вона підкреслила високим каблуком. Поруч можна побачити якісь рослини. а знизу інших людей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки публікації. Все із-за того, що Гузь залишила кадри в сторіс, де така функція відсутня.

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Леонілі Гузь, за її словами, виповнився 21 рік, і з цього приводу вона вирішила показати широкій публіці фото, де красується в шкіряному костюмі. При всьому при цьому, артистка засвітила нижню білизну на фото - в кадрі воно виглядало, як запланований елемент зухвалого образу моделі.

Леоніла позує в урбаністичній обстановці - на залізній драбині, її волосся розпущене, а сама модель, не посміхаючись, дивиться в камеру:

«Ну ось і під'їхали мої 21))😈 Дякую, всім за привітання!!!», - підписала Гузь знімок.

Повідомлялося, що спокуслива «Міс Україна» розвела ноги в шкіряній спідниці.

20-річна Леоніла Гузь дуже любить "підгодовувати" публіку у мережі невеликими порціями відвертих фото і відео - що вже тут - робота у будь "Міс Україна" така: нести красу в маси. Леоніла часто показує відверті збірки особистого характеру, наприклад, з відпочинку, в купальниках та інших відкритих пляжних костюмах, в цей раз прийшла черга роботи.

На нових фото модель позувала в студії і в досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.

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