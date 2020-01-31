Артистці вже перевалило за 50, але її фігура досі вражає

Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес з'явилася на публіці у відвертому вбранні і поруч з Шакірою

Джей Ло не перестає дивувати публіку своєю сміливістю і неймовірною завзятістю в досягненні цілей. Як відомо, 50-річна актриса заручилася із зіркою бесболу Алексом Родрігесом, але виступить з не менш відомою співачкою Шакірою в якості запрошеної зірки на відкритті мега-матчу сезону з американського футболу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так на нових опублікованих фото Дженніфер Лопес позує в обнімку з Шакірою на промо вечора - матчу Супербоула - це вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні. Матч пройде на «Hard Rock Stadium» другого лютого у Флориді, Маямі:

"Випустіть на полі, тренер", - підписала артистка добірку. Крім іншого, шанувальники зірок відзначили, що саме вони гідні відкрити такий грандіозний вечір спорту, а також про те, що "тіснуватий" світлий бра і спідниця-олівець на Джей Ло - сидить просто бездоганно. Шакіра була одягнена набагато скромніше за Лопес, але разом з тим виглядала теж дуже добре, пишуть в коментарях фани музики.

Раніше, Джей Ло в свої вже не зовсім молоді роки вирішила покрасуватися в різноманітних і що важливо - брендових відвертих вбраннях. Серед іншого, шанувальники актриси і співачки виділили яскравий білизняний комплект або ж купальник з леопардовим принтом під пояс, "пристрасні італійські мотиви" у вигляді корсетної обтягуючої сукні на видатній фігурі співачки, а також пишне укладання і яскравий стилістичний макіяж на обличчі Джей Ло.

Фолловери по всьому світу за лічені хвилини пишуть тисячі захоплених коментарів під опублікованою добіркою, багато з них вважають Дженніфер Лопес "еталоном жіночності" і яскравим прикладом "видатної і тої, що любить своїх фанів" артистки.

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що донька Дженніфер Лопез приголомшила своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопез засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі