Зірка показала, ніж її нагородила природа

Популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила подражнити підписників й показала розкішні форми в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт друзі! Посилаю вам трохи променів любові», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує сидячи в крихітному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«занадто гаряче», «гарна», «богиня», «це занадто прекрасно», «Соковита самка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукня

Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.

Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.