Володарка титулу "Міс Україна 2018" продемонструвала новий відвертий образ
На новому опублікованому Леонилою Гузь фото вона позує в сміливому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Леонілі Гузь, за її словами, виповнився 21 рік, і з цього приводу вона вирішила показати широкій публіці фото, де красується в шкіряному костюмі. При всьому при цьому, артистка засвітила нижню білизну на фото - в кадрі вона виглядало, як запланований эллемент зухвалого образу моделі.
Леоніла позує в урбаністичній обстановці - на залізних сходах, її волосся розпущене, а сама модель, не посміхаючись, дивиться в камеру:
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«Ну ось і під'їхали мої 21))😈 Дякую, всім за привітання!!!», - підписала Гузь знімок.
Шанувальники пишуть слова привітань у коментарях під фото і бажають українці-красуні всього найкращого. Крім того, користувачі відзначають, що Леоніла - неймовірна красуня.
Раніше на нових фото модель показала кадри без верхнього одягу.
На фото Леоніла позує в топі або бюстгальтері білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу. Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом. Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон за вікном.
Фанати не змогли оцінити фото моделі. Вона опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня, як і коментарі.
Нагадаємо і про те, що Леоніла Гузь позувала в чорному купальнику. В кадрі Леоніла замріяно дивилася в об'єктив, на її обличчі видно яскравий макіяж - особливо візажисти підкреслили очі молодої красуні.
На фото зблизька видно стегна артистки, а також довгі стрункі ніжки.
Шанувальникам подобаються професійні знімки Леоніли, вони пишуть в коментарях про те, що "Міс Україна 2018" дуже приваблива.
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