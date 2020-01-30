Обладательница титула "Мисс Украина 2018" продемонстрировала новый откровенный образ

На новом опубликованном Леонилой Гузь фото она позирует в смелом наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Леониле Гузь, по ее словам, исполнился 21 год, и по этому поводу она решила показать широкой публике фото, где красуется в кожаном костюме. При всем при этом, артистка засветила нижнее белье на фото - в кадре оно выглядело, как запланированный эллемент дерзкого образа модели.

Леонила позирует в урбанистической обстановке - на железной лестнице, ее волосы распущены, а сама модель, не улыбаясь, смотрит в камеру:

«Ну вот и подъехали мои 21))😈 Спасибо, всем за поздравления!!!», - подписала Гузь снимок.

Поклонники пишут слова поздравлений в комментариях под фото и желают украинке-красавице всего наилучшего. Кроме того, пользователи отмечают, что Леонила - невероятная красавица.

Ранее модель на новых фото модель показала кадры без верхней одежды.

На фото Леонила позирует в топе или бюстгальтере белого цвета и штанах. На голове намотано полотенце, а значит можно предположить, что Гузь только после душа. Под глазами виднеется маска. Модель закрыла глаза и наслаждается моментом. Леонила расположилась на полу, а на фоне можно увидеть газон за окном.

Фанаты не смогли оценить фото модели. Она опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует, как и комментарии.

Напомним и о том, что Леонила Гузь позировала в черном купальнике. В кадре Леонила томно смотрела в объектив, на ее лице виден яркий макияж - особенно визажисты подчеркнули глаза молодой красавицы.

На фото вблизи видны бедра артистки, а также длинные стройные ножки.

Поклонникам нравятся профессиональные снимки Леонилы, они пишут в комментариях о том, что "Мисс Украина 2018" очень привлекательна.

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