Екс-учасниця популярного в Україні, Росії та на території всього пострадянського простору музколлективу ВІА Гра показала відвертий кадр зі студійної фотосесії

Міша Романова, цього разу, постала перед шанувальниками у яскравому. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

На нових опублікованих кадрах зіркою сцени, вона позувала у студії - на її обличчі був присутній яскравий макіяж, волосся їй уклали а-ля "мокрий ефект", прикрашали співачку також масивні сережки.

Засмагла красуня так ефектно виглядала в кадрі, що шанувальники в мережі буквально обсипали її компліментами, і лише деяким з них образ Міші здався надто зухвалим.

Коментатори пишуть під знімком багато приємностей на адресу артистки:

«Слинки течуть від такого…»

«Неймовірно, просто супер»

«Сееекс*іі»

А раніше Міша Романова релаксувала на острові Маврикій і показує, як саме вона це робить. Без знімків відвертого характеру - не обійшлося.

На нових, ймовірно, аматорських опублікованих зіркою сцени кадрах, вона красується в приголомшливій сукні насиченого рожевого кольору з вертикальним розрізом. Позувала знаменитість на містку біля води, всіляко намагаючись показати, як же їй тут - на острові - добре, легко, красиво і цікаво.

У підписи до знімків вона написала про "торканнях вітру" і продемонструвала на них всі переваги своєї стрункої і жіночної фігури.

Шанувальники в захваті від побаченого - вважають, що Міша більш або менш "натуральна красуня", яка не зловживає популярною серед знаменитостей пластикою і тому подібним, а також відзначають її здоровий спортивний вигляд і фігуру.

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