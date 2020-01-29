Найзнаменитіша вірменка-американка в світі позувала у відвертому вбранні у стінах готелю

Світова знаменитість Кім Кардашьян показала все, чим її щедро нагородила природа і над чим ретельно попотіли хірурги

Світська левиця, підприємець і зірка ТБ позувала у вечірній сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Кім показала свої апетитні форми у сукні з оксамиту абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні пісочного кольору. Знаменитість розпустила своє довге темне волосся, на її обличчі явно помітний яскравий макіяж. Кардашьян позувала біля білосніжної стіни, ймовірно, готельного номера. Артистка приміряла під час своєї експрес-фотосесії стильний сонцезахист у вигляді окулярів. Крім сукні, на ній були темні босоніжки.

39-річна зірка реаліті-шоу крім себе коханої, показала шанувальникам і своїх старших дітей - вони були в чудернацьких світлих нарядах.

Деякими фоловерам вид знаменитості сподобався, деякі вважають його позбавленим смаку, назвавши сукню "шторою".

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян засвітила свої принади в нижній білизні - чорному спортивному топі, вона ще показала своїх молодших дітей:

"Flashback", - підписала знаменитість свій знімок і, ймовірно, мала на увазі щось на кшталт "спогади", в значенні минулого часу, але пам'ятних подій.

39-річна зірка реаліті-шоу свій домашній образ розбавила практично повною відсутністю макіяжу, а також підібрала волосся в стильну зачіску.

Раніше знаменитість неодноразово говорила журналістам - що її діти - найголовніше багатство в її житті. Так на вищезгаданому фото є наймолодший з подружжя Кардашьян-Уест син Псалом Уест, а також старший син пари Сейнт Уест. Також у знаменитості виховують двох дочок.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокру сукню і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.