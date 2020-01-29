Самая знаменитая армянка-американка в мире позировала в откровенном наряде в стенах отеля

Мировая знаменитость Ким Кардашьян показала все, чем ее щедро наградила природа и над чем тщательно попотели хирурги

Светская львица, предприниматель и звезда ТВ позировала в вечернем платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Ким показала свои аппетитные формы в платье из бархата совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне песочного цвета. Знаменитость распустила свои длинные темные волосы, на ее лице явно заметен яркий макияж. Кардашьян позировала у белоснейжной стены, вероятно, гостинничного номера. Артистка примерила во время свое экспресс-фотосессии стильную солнцезащиту в виде очков. Кроме платья, на ней были темные босоножки.

39-летняя звезда реалити-шоу кроме себя любимой, показала поклонникам и своих подросших детей - они были в забавных светлых нарядах.

Некоторым фолловерам вид знаменитости понравился, некоторые сочли его безвкусным, назвав платье "шторой".

Напомним, ранее Ким Кардашьян засветила свои прелести в нижнем белье - черном спортивном топе, она еще показала своих младших детей:

"Flashback", - подписала знаменитость свой снимок и, вероятно, имела ввиду что-то вроде "воспоминания", в значении прошедшего времени, но памятных событий.

39-летняя звезда реалити-шоу свой домашний образ разбавила практически полным отсутствием макияжа, а также подобрала волосы в стильную прическу.

Ранее знаменитость неоднократно говорила журналистам - что ее дети - самое главное богатство в ее жизни. Так на вышеупомянутом фото присутсвуют самый младший из четы Кардашьян-Уэст сын Псалом Уэст, а также старший сын пары Сейнт Уэст. Также у знаменитости воспитывают и двоих дочерей.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.