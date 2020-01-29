Балерина притиснула його до себе

Россйиская балерина Анастасія Волочкова опублікувала новий знімок в Instagram

Артистка з'явилася не одна, а зі своїм пухнастим багатством - красенем-котом, якого вона пригорнула до себе, пише Politeka.net.

Балерина зробила фото у себе вдома. Жінка з'явилася, ймовірно, в яскравому платті з глибоким декольте.

Своє волосся Анастисия "зализала" назад. На обличчі балерини - немає макіяжу, а прикрашає його легка посмішка.

Позаду Анастасії можна помітити колони розкішного особняка, сходи, ялинку і кульки, які, мабуть, залишилися після її дня народження.

"Прекрасний домашній ранок.😊 Це таке щастя засинати і прокидатися в любові!🙏❤️ Ми з Лаккі бажаємо всім хорошим людям доброго дня.😊", - підписала знімок знаменита балерина.

Варто відзначити, що котик має непокірний характер, що видно по його погляду (неймовірні очі!), спрямованому кудись віддалік від господині.

За годину пост зірки зібрав понад 3000 "лайків".

Підкреслимо, що довгий час Волочкова відпочивала в Таїланді, звідки розміщувала безліч постів. Люди активно коментували фотографії, не завжди писав хороші відгуки. Мабуть, тому Анастасія вирішила закрити коментарі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова представила свого нового тренера і похвалилася розтяжкою.

«Поспішаю поділитися. У мене новий партнер. Олександр Прогрессов. Таких потужних у мене ще не було! Я буду освоювати спеціальну програму тренувань, розроблену їм спеціально для мене», - йдеться в повідомленні.

Причиною цього, стверджує Волочкова, є її захоплення балетом, який передбачає свою специфіку тренувань.

Раніше ми писали, що Микола Цискарідзе, артист балету і прем'єр Великого театру, розповів про трагедію прими-балерини Анастасії Волочкової.

За його словами, артистка починала, як одна з найкращих балерин. Однак дуже складні обставини і людські вчинки не тільки її, але і людей, які її оточували, призвели до такого досить складного результату.

Нагадаємо також, що балерина виставила провокаційні фото, на яких позувала у крижаній купелі.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.