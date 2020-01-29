Балерина прижала его к себе

Россйиская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок в Инстаграм

Артистка предстала не одна, а со своим пушистым богатством - красавцем-котом, которого она прижала к себе, пишет Politeka.net.

Балерина сделала фото у себя дома. Женщина предстала, вероятно, в ярком платье с глубоким декольте.

Свои волосы Анастисия "зализала" назад. На лице балерины - нет макияжа, а украшает еего легкая улыбка.

Позади Анастасии можно заметить колонны ее роскошного особняка, лестницу, елку и шарики, которые, видимо, остались после ее дня рождения.

"Прекрасное домашнее утро.😊 Это такое счастье засыпать и просыпаться в любви!🙏❤️ Мы с Лакки желаем всем хорошим людям доброго дня.😊", - подписала снимок знаменитая балерина.

Стоит отметить, что котик обладает строптивым характером, что видно по его взгляду (невероятные глаза!), устремленного куда-то поодаль от хозяйки.

За час пост звезды собрал более 3000 лайков.

Подчеркнем, что долгое время Волочкова отдыхала в Таиланде, откуда размещала множество постов. Люди активно комментировали фотографии, не всегда писав хорошие отзывы. Видимо, поэтому Анастасия решила закрыть комментарии.

Напомним, Анастасия Волочкова представила своего нового тренера и похвасталась растяжкой.

«Спешу поделиться. У меня новый партнер. Александр Прогрессов. Таких мощных у меня ещё не было! Я буду осваивать специальную программу тренировок, разрабатываемую им специально для меня», - говорится в сообщении.

Причиной этого, утверждает Волочкова, является ее увлечение балетом, который подразумевает свою специфику тренировок.

Ранее мы писали, что Николай Цискаридзе, российский артист балета и премьер Большого театра, рассказал о трагедии примы-балерины Анастасии Волочковой.

По его словам, артистка начинала, как одна из самых лучших балерин. Однако очень сложные обстоятельства и человеческие поступки не только ее, но и людей, которые ее окружали, привели к такому достаточно сложному результату.

Напомним также, что балерина выставила провокационные фото, на которых позировала в ледяной купели.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.