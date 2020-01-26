Відомий російський продюсер Йосип Пригожин втратив зв'язок з реальністю, вважає його колега Катерина Волкова, повідомляють "Дні"

Дитячий продюсер Катерина Волкова "пройшлася" по своєму колезі, відомому продюсеру і, за сумісництвом, чоловіку співачки Валерії, Йосипу Пригожину. На її думку, він більше не зберігає зв'язок з реальністю.

"В наш час дуже актуально не тільки змішання стилів і експеримент, але і перечитання 60-х – 00-х років. На тему ностальгії за двохтисячними роками можна дуже непогано піднятися", – розповіла Волкова.

На думку колеги, Пригожин при цьому не видає свіжий, актуальний продукт. Його проекти сильно застаріли морально і не знаходять відгуку в суспільстві. Цінують думку чоловіка Валерії лише "олдскульщики".

"А похід продюсера по скандальним молодіжним шоу як наприклад "Що було далі?" лише підтверджує бажання продюсера наблизитися до молоді, нагнати час і хоч трохи скоротити розрив поколінь. Продюсеру потрібно реабілітуватися за невігластво, а найкраща реабілітація – успішний продюсерський проект", – резюмувала продюсер.

Нагадаємо, що російський музичний продюсер Йосип Пригожин почав засуджувати російський артистів, які виступають в Латвії. Продюсер розповів, що зовсім не може зрозуміти російських зірок, які після заборони в'їзду на територію Латвії, продовжують регулярно туди їздити. До всього іншого, ще й купують нерухомість в країні, яка так з ними обійшлася.

"Ви зверніть увагу, з якою охотою російські мотаються в Юрмалу, скуповують там нерухомість. Тобто виходить, що нас б'ють по морді, а ми всі туди ліземо. З яким завзяттям туди всі лізуть, ніби там медом намазано", – каже продюсер.

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