Известный российский продюсер Иосиф Пригожин потерял связь с реальностью, считает его коллега Екатерина Волкова, сообщают "Дни"

Детский продюсер Екатерина Волкова "прошлась" по своему коллеге, известному продюсеру и, по совместительству, мужу певицы Валерии, Иосифу Пригожину. По ее мнению, он больше не хранит связь с реальностью.

"В наше время очень актуально не только смешение стилей и эксперимент, но и перепрочтение 60-х – 00-х годов. На теме ностальгии по двухтысячным годам можно очень неплохо подняться", – рассказала Волкова.

По мнению коллеги, Пригожин при этом больше не выдает свежий, актуальный продукт. Его проекты сильно устарели морально и не находят отклика в обществе. Ценят мнение мужа Валерии лишь "олдскульщики".

"А поход продюсера по скандальным молодежным шоу как например "Что было дальше?" лишь подтверждает желание продюсера приблизиться к молодежи, нагнать время и хоть немного сократить разрыв поколений. Продюсеру нужно реабилитироваться за невежество, а лучшая реабилитация – успешный продюсерский проект", – резюмировала продюсер.

Напомним, что российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал осуждать российский артистов, выступающих в Латвии. Продюсер рассказал, что совершенно не может понять российских звезд, которые после запрета въезда на территорию Латвии, продолжают регулярно туда ездить. Ко всему прочему, еще и покупают недвижимость в стране, которая так с ними обошлась.

"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", – говорит продюсер.

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