Російський актор і співак Михайло Боярський грубо образив жінок, які наважуються завести дітей немолодому віці

"Щоб у старості народити дитину, це не мрія – це придурь. Мені це не потрібно. Маленька людина з трудом донесе труну до могили. Треба розраховувати тільки на себе. Перспективи не бачу», — різко відрізав актор.

Актор також відповів на питання журналіста, як би він відреагував, якби його дружина запропонувала завести ще одну дитину. «Значить у неї не все в порядку з мізками», — коротко відповів він.

У ході передачі "головний Д'артаньян" Росії привітав з ювілеєм свого друга, актора Дмитра Харатьяна, якому нещодавно виповнилося 60 років.

«Діма, в любові тобі визнаватися не буду. Поважаю твою сім'ю. Поважайте один одного з дружиною. Мені є чому у тебе повчитися. Ми з тобою ще повоюємо», — сказав він.

Інша популярна артистка Тетяна Буланова в ефірі шоу заявила, що Дмитро Харатьян з дружиною хочуть завести ще одну дитину. При цьому сам Харатьян стверджує, що про дітей поки не думає.

Нагадаємо, що найвідомішою літньою мамою в РФ є Алла Пугачова, якій уже 70 років. В 2013 році у неї і Максима Галкіна з'явилася двійня. Втім, Алла Борисівна не сама вынашевала дітей, в цьому їй допомагала сурогатна мама.

В сім'ї російського Д’Артаньяна Михайла Боярського з'явилася ще одна зірка. Нею стала 20-річна онука Катерина, особу якої останнім часом все активніше обговорюють в інтернеті.

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