Российский актер и певец Михаил Боярский грубо оскорбил женщин, которые решаются завести детей немолодом возрасте

"Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу», — резко отрезал актер.

Актер также ответил на вопрос журналиста, как бы он отреагировал, если бы его жена предложила завести еще одного ребенка. «Значит у нее не все в порядке с мозгами», — кратко ответил он.

В ходе передаче "главный Д’Артаньян" России поздравил с юбилеем своего друга актера Дмитрия Харатьяна, которому недавно исполнилось 60 лет.

«Дима, в любви тебе признаваться не буду. Уважаю твою семью. Уважайте друг друга с женой. Мне есть чему у тебя поучиться. Мы с тобой еще повоюем», — сказал он.

Другая популярная артистка Татьяна Буланова в эфире шоу заявила, что Дмитрий Харатьян с женой хотят завести еще одного ребёнка. При этом сам Харатьян утверждает, что о детях пока не думает.

Напомним, что самой известной пожилой мамой в РФ является Алла Пугачева, которой уже 70 лет. В 2013 году у нее и Максима Галкина появилась двойня. Впрочем, Алла Борисовна не сама вынашевала детей, в этом ей помогала суррогатная мама.

Ранее мы писали, что в семье российского Д’Артаньяна Михаила Боярского появилась еще одна звезда. Ею стала 20-летняя внучка Екатерина, персону которой в последнее время все активнее обсуждают в интернете. Девушка завела страницу в Instagram, на которой с большим удовольствием хвастается тем, чем ее наградила природа – внушительной грудью.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского еле вместила "двойняшек" в обтягивающий топ

А еще Politeka писала, что внучка Боярского вывалила свою гордость шестого размера на камеру

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