Одна з найкрасивіших жінок світу Белла Хадід показалася одразу в декількох відвертих образах
Манекенниця працювала для модного кампанії тандему відомих брендів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram жінки, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі.
Успішна модель на новому, опублікованому нею відео красується і частково оголеною - свої оголені груди вона точно на камеру засвітила, і в латексному вбранні, і в золотих ланцюгах, і зовсім без одягу - тільки з арт-розписом на тілі.
Кадри, варто відзначити, схвилювали мережу - Белла в різноманітних амплуа перед камерою була настільки хороша, стверджують її прихильники, що від екрану "просто очей не відірвати". Особливо фолооверам сподобався образ Белли "скромниці" з покритою головою, а також литий чорний лаковий латексний костюм на фігурі супер-моделі.
Собчак на Мальдівах влипла в політичний скандал: "Хай ідуть на..."
Долар готує новий удар: українцям треба бути напоготові, "25, 27 і навіть..."
Шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал: "У всі тяжкі..."
Відпустка по догляду за дитиною: молодим матусям полегшать життя, нові правила
Раніше Белла показала як відпочиває. Очевидно, одягненою не так комфортно лежати на траві, тому зоряна красуня роздяглася у прямому сенсі слів "до трусів", а свої груди артистка лише злегка прикрила краєм сорочки.
Дівчина прийняла провокуючу позу, лежала вона в стильному сонцезахисті, і частково - у білій білизні.
Шанувальники просто оніміли, спершу, від того, що побачили, тепер же - традиційно засипають дівчину компліментами.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми
Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою худобу
Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси