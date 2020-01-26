Топ-модель багато працює і її фото - і відео-звіти зі зйомок, місцями, дуже відверті

Одна з найкрасивіших жінок світу Белла Хадід показалася одразу в декількох відвертих образах

Манекенниця працювала для модного кампанії тандему відомих брендів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram жінки, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі.

Успішна модель на новому, опублікованому нею відео красується і частково оголеною - свої оголені груди вона точно на камеру засвітила, і в латексному вбранні, і в золотих ланцюгах, і зовсім без одягу - тільки з арт-розписом на тілі.

Кадри, варто відзначити, схвилювали мережу - Белла в різноманітних амплуа перед камерою була настільки хороша, стверджують її прихильники, що від екрану "просто очей не відірвати". Особливо фолооверам сподобався образ Белли "скромниці" з покритою головою, а також литий чорний лаковий латексний костюм на фігурі супер-моделі.

Раніше Белла показала як відпочиває. Очевидно, одягненою не так комфортно лежати на траві, тому зоряна красуня роздяглася у прямому сенсі слів "до трусів", а свої груди артистка лише злегка прикрила краєм сорочки.

Дівчина прийняла провокуючу позу, лежала вона в стильному сонцезахисті, і частково - у білій білизні.

Шанувальники просто оніміли, спершу, від того, що побачили, тепер же - традиційно засипають дівчину компліментами.

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