Топ-модель много работает и ее фото- и виде-отчеты со съемок, местами, очень откровенны

Одна из самых красивых женщин мира Белла Хадид показалась в сразу в нескольких откровенных образах

Манекенщица работа для модной кампании тандема известных брендов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram женщины, которую в прошедшем году мировой глянец назвал самой красивой в мире.

Успешная модель на новом, опубликованном ею видео красуется и частично раздетой - свою обнаженную грудь она точно на камеру засветила, и в латексном наряде, и в золотистых цепях, и без одежды вовсе - только с арт-росписью на теле.

Кадры, стоит отметить, просто обескуражили сеть - Белла в разнообразных амплуа перед камерой была настолько хороша, утверждают ее поклонники, что от экрана "просто глаз не оторвать". Особенно фолооверам понравился образ Беллы "скромницы" с покрытой головой, а также литой черный лаковый латексный костюм на фигуре супер-модели.

Ранее Белла показала, как отдыхает. Очевидно, одетой не так комфортно лежать на траве, посему звездная красавица разделась в прямом смысле слов "до трусов", а свою грудь артистка лишь слегка прикрыла краем рубашки.

Девушка приняла провоцирующую позу, лежала она в стильной солнцезащите, и частично - в белом белье.

Поклонники просто онемели, сперва, от того, что увидели, теперь же - традиционно засыпают девушку комплиментами.

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