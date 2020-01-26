Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" вразила користувачів мережі відвертими знімками

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз є відомою моделлю нижньої білизни. Крім моделінгу, вона також займається музикою і називає себе початківцем-діджеєм.

Популярною вона стала завдяки сторінці в Instagram, підкоривши інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі нижньої білизни і купальників.

Нещодавно дівчина повернулася з Єгипту, куди мріяла відправиться ще з дитинства. Тепер Демі Роуз влаштувала собі зимові канікули в Мексиці, де відпочиває під палючим сонцем, засмагає на пляжі і купається в океані. Із завидною регулярністю на її сторінці в мережі з'являються спокусливі кадри. То дівчина позує в купальнику, то приміряє короткий сарафан, а то і зовсім постає перед користувачами мережі без одягу.

Цього разу Демі показала кілька нових знімків, на яких постала в топіку без бретелей. Топік настільки тісний, що ледве може утримати неосяжні принади моделі нижньої білизни. На її обличчі ніжний макіяж з акцентом на карих очах, а волосся вона залишила в вільних хвилях, які розпущені по її плечах.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити своїх коментарів під світлинами, адже Демі поділилася ними у своєму Сториз.

Також раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі. Модель позувала на кадрі обнявши свою груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Шанувальники моделі, як завжди, залишили свої захоплені коментарі про її фігуру.

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