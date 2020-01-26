Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" впечатлила пользователей сети откровенными снимками

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз является известной моделью нижнего белья. Кроме моделинга, она также занимается музыкой и называет себя начинающим диджеем.

Популярной он стала благодаря страничке в Instagram, покорив интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, которые она демонстрирует в рекламе нижнего белья и купальников.

Недавно девушка вернулась из Египта, куда мечтала отправится еще с детства. Теперь Деми Роуз устроила себе зимние каникулы в Мексике, где отдыхает под палящим солнцем, загорает на пляже и купается в океане. С завидной регулярностью на ее странице в сети появляются соблазнительные кадры. То девушка позирует в купальнике, то примеряет короткий сарафан, а то и вовсе предстает перед пользователями сети без одежды.

На этот раз Деми показала несколько новых снимков, на которых предстала в топе без бретелей. Топик настолько тесный, что едва может удержать необъятные прелести модели нижнего белья. На ее лице нежный макияж с акцентом на карих глазах, а волосы она оставила в свободных волнах, которые струятся по ее плечам.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить своих комментариев под снимками, ведь Деми поделилась ними в своем Сториз.

Также ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала на кадре в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми. Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.

Поклонники модели, как всегда, оставили свои восторженные комментарии о ее фигуре.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

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