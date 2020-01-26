Супермодель Кендалл Дженнер, старша сестра Кайлі Дженнер, приголомшила зміною зовнішності

Пекуча брюнетка Кендалл Дженнер змінила колір волосся. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Кайлі Дженнер в Instagram.

Красуня викинула фото нової себе в сториз у соцмережі instagram. На ньому вона позує сидячи в автомобілі в коричневій тонкої маєчці на бретелях і з масивним золотим кольє на шиї. Вона доповнила свій образ зухвалим макіяжем в карамельних тонах і важкими сережками у колір кольє.

Позаду неї видно відкритий люк в авто, видно, що фото або архівне, чи було зроблено в південних штатах Америки.

На коренях волосся можна помітити темні відросло волосся, що говорить або про професійної ретуші в фотошопі, або про те, що модель дійсно стала блондинкою.

Зазначимо, що користувачі не змогли прокоментувати фото Дженнер, тому що вона виставила його в сториз.

Раннє Кендалл Дженнер опублікував фото з хлопцем, на якому була з коротеньким хвостиком темно-каштанового волосся. Швидше за все, зміна зовнішності красуні – це фейк, яким вона користується для більшого залучення уваги.

Нагадаємо, що 24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала величезну армію прихильників, що складається з 119 мільйонів чоловік.

На цей раз модель показала фото, на якому позує в короткому топі чорно-червоного кольору. А родзинкою фотографії стали очі моделі, які досить яскраво нафарбовані.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі

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