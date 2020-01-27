Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, продовжує фотосесію в стилі шпигунки

Зірка вже кілька днів публікує фото в одній темі, і одна з останніх фотосесій не стала винятком, пише Рoliteka.net.

Келлі Гейл в цей раз з'явилася в чорному купальнику, з-під якого чітко окреслювалися її молочні залози. Купальник ледве тримався на бретельках ззаду.

Плавки також були на тонких бретельках. Бікіні пасує бездоганній фігурі зірки.

Стрункі ноги, пишні груди і пружні сідниці - всім цим можна вдосталь намилуватися.

Модель вийшла з води і позувала на яхті. Вона брала гчрячі пози, а її погляд був зацікавленим.

"Що ми ловимо Рибу... або поганих хлопців? 🎣", - підписала вона серію фотографій.

За 19 годин пост Келлі зібрав понад 47 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі вихваляли фігуру красуні, називали її дівчиною Бонда і дуже спокусливою.

Зараз на сторінку моделі "Victoria’s Secret" підписані 1,3 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, на днях Келлі Гейл з'явилася в образі красивої шпигунки. Вона позувала в білій мокрій порваній майці, під якою не було білизни. Наряд обтягнув її пишні принади, і можна було розгледіти тонку талію.

Крім цього, на зірці були плавки з великим поясом. Завершила зухвалий образ моделі "Victoria’s Secret" кобура зі зброєю, прикріплена до ноги.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл похвалилася струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.

Дівчина перебувала на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний напиток, пляшки з якими стояли на столику.

Модель також пристрасно відкривала губи і гладила волосся, закинувши голову назад. Від зірки не можна було відвести очей.

Нагадаємо також, що Келлі продемонструвала апетитне тіло в маленькому блакитному бікіні, яке ледь прикриває її груди. Також дівчина показала свій пружний живіт і стрункі ніжки.

Дівчина розпустила вологе від купання волосся. Виглядає Келлі просто приголомшливо.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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