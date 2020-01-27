Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, продолжает фотосессию в стиле шпионки

Звезда уже несколько дней публикует фото в одной теме, и одна из последних фотосессий не стала исключением, пишет Рoliteka.net.

Келли Гейл в этот раз предстала в черном купальнике, из-под которого четко вырисовывались ее молочные железы. Купальник еле держался на бретельках сзади.

Плавки также были на тонких бретельках. Бикини пошло к безупречной фигуре звезды.

Стройные ноги, пышная грудь и упругие ягодицы - всем этим можно вдоволь налюбоваться.

Модель вышла из воды и позировала на яхте. Она принимала горячие позы, а ее взгляд был заинтересованным.

"Что мы ловим... Рыбу или плохих парней? 🎣", - подписала она серию фотографий.

За 19 часов пост Келли собрал более 47 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхваляли фигуру красотки, называли ее девушкой Бонда и очень соблазнительной.

Сейчас на страницу модели "Victoria’s Secret" подписаны 1,3 миллиона пользователей сети.

Напомним, на днях Келли Гейл предстала в образе красивой шпионки. Она позировала в белой мокрой порванной майке, под которой не было белья. Наряд обтянул ее пышные прелести, и можно было разглядеть тонкую талию.

Кроме этого, на звезде были плавки с большим поясом. Завершила дерзкий образ модели "Victoria’s Secret" кобура с оружием, прикрепленная к ноге.

Ранее мы писали, что Келли Гейл похвасталась стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.

Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный напиток, бутылки с которыми стояли на столике.

Модель также страстно приоткрывала губы и гладила волосы, запрокинув голову назад. От звезды нельзя было отвести глаз.

Напомним также, что Келли продемонстрировала аппетитное тело в маленьком голубом бикини, которое едва прикрывает ее грудь. Также девушка показала свой упругий живот и стройные ножки.

Девушка распустила влажные от купания волосы. Выглядит Келли просто потрясающе.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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