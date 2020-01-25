Модель Демі Роуз опублікувала чергове пікантне фото

Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель з'явилася на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі. Модель позувала на кадрі обнявши свою груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Шанувальники моделі, як завжди, залишили свої захоплені коментарі про її фігуру.

Раніше Демі похвалилася пікантним знімком халаті. Завдяки превеликий декольте, Демі дала можливість розглянути свою шикарну груди у всій красі.

В коментарях шанувальники Демі, як завжди, захопилися її видом, що і відобразилося в більш ніж 300000 тисяч лайків під фото.



Попри невисокий зріст, Демі зовсім не можна назвати мініатюрної: у неї пишні груди і об'ємні стегна. Завдяки особливостям статури вона найбільш яскраво виглядає в нижній білизні і купальниках, а щоденні тренування під наглядом особистого тренера і сувора дієта допомагають прекрасній англійці підтримувати розкішну фізичну форму.





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