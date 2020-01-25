Модель Деми Роуз опубликовала очередное пикантное фото

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель предстала на кадре в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми. Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.

Поклонники модели, как всегда, оставили свои восторженные комментарии о ее фигуре.

Ранее Деми похвасталась пикантным снимком халате. Благодаря глубочайшему декольте, Деми дала возможность рассмотреть свою шикарную грудь во всей красе.

В комментариях поклонники Деми, как всегда, восхитились ее видом, что и отобразилось в более чем 300000 тысячах лайков под фото.



Несмотря на невысокий рост, Деми совсем нельзя назвать миниатюрной: у неё пышная грудь и объёмные бёдра. Благодаря особенностям телосложения она наиболее выгодно смотрится в нижнем белье и купальниках, а ежедневные тренировки под наблюдением личного тренера и строгая диета помогают прекрасной англичанке поддерживать роскошную физическую форму.





Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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