Одна из самых ярких ангелов Victoria’s Secret Джи Джи Хадид позировала для легендарного Марио Сорренти

Последний, известен всему миру благодаря своим пикантным и мастерским фото - он сын знаменитой Франчески Сорренти и его "фишка" заключается именно в откровенных снимках звезд подиума. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джи Джи Хадид.

Так на новых, опубликованных манекенщицей студийных фото - маэстро и звездная модель поработали славу. Джи Джи позировала для Марко в нескольких вариациях условных нарядов - тематика, вероятно, хрупкая женская натура в мужской оболочке: на одном из снимков Хадид позировала в мужской одежде, на другом - на излюбленной многими мужчинами взрослой "игрушке" - марочном мотоцикле.

При всем при этом, Хадид частично засветила грудь без белья, а также в бельевом боди - сверкнула своими подкачанными ягодицами и обольстительными бедрами.

Поклонники в восторге от увиденного - пишут, что Джи Джи и ее не менее звездная сестра Белла - "принцессы" современного модного мира, а их красота - достойна наивысших похвал.

Напомним также, что супер-модель - 46-летняя модель Хайди Клум решила прихвастнуть своими длинными ножками, но, похоже, даже немного перестаралась.

Так на новом снимке артистка предстала в экстремальном-мини платье - Хайди вся блестела, словно новогодняя елка. Знаменитость забросила ноги на диванчик и уверенно смотрит в камеру.

Образ дополнил яркий макияж - напомним, Клум уже 46, но немка не перестает удивлять публику - прекрасная фигура, постаревшее, но все же не утратившее былой привлекательности лицо, активный образ жизни, молодой супруг.

Напомним и о том, что ранее Хайди Клум показала себя в неформальной обстановке и полностью голой.

Женщина повернулась спиной к своему фотографу, вполне вероятно, что это был молодой муж модели. На фото видно, что артистка полностью раздета, а также отчетливо виднеется часть ее голой груди.

Волосы белокурая красавица распустила и запустила в них свою руку. Фоном для фото послужили белоснежные простыни и отдаленный курортный пейзаж.

Ранее сестра Джи Джи Белла показала, как отдыхает. Очевидно, одетой не так комфортно лежать на траве, посему звездная красавица разделась в прямом смысле слов "до трусов", а свою грудь артистка лишь слегка прикрыла краем рубашки.

Девушка приняла провоцирующую позу, лежала она в стильной солнцезащите, и частично - в белом белье.

Поклонники просто онемели, сперва, от того, что увидели, теперь же - традиционно засыпают девушку комплиментами.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах