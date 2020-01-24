Одна з найяскравіших ангелів Victoria’s Secret за всю історію шоу продовжує активно працювати в модельному бізнесі, щоправда, трохи змінивши амплуа...

Зірка світових подіумів Хайді Клум показала прев'ю нового сезону популярного у всьому світі телевізійного шоу "Топ-модель" - в даному випадку - " Топ-модель по-німецьки", як відомо, в Україні вже не один сезон знімають свій аналог. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної німкені.

Так на новому опублікованому Хайді відео вона показала пару кадрів з сонячної Коста-Ріки, де частково проходили зйомки. Хайді з'явилася перед камерами у напівпрозорій сукні, а також пару разів - в екстремальних міні. На відео артистка не стримує емоцій - дуже вболіває за початківців-моделей.

На відео також виразно видно, як деякі з моделей повністю голими позують у воді, лише прикривши свою оголені груди долонями.

Сезон шоу обіцяє багато цікавого, крім Хайді в зйомках беруть і інші зірки світового подіуму. І хто знає, може світовий подіум отримає нове гучне ім'я.

Нагадаємо також, раніше 46-річна Хайді вирішила похвалитись своїми довгими ніжками, але, схоже, навіть трохи перестаралася.

Так на новому знімку артистка з'явилася в екстремальній-міні сукні - Хайді вся блищала, немов новорічна ялинка. Знаменитість закинула ноги на диванчик і впевнено дивиться в камеру.

Доповнив образ яскравий макіяж - нагадаємо, Клум вже 46, але німкеня не перестає дивувати публіку - прекрасна фігура, пристаріле, але все ж не геть згублене гулянками обличчя, активний спосіб життя, молодий чоловік.

Нагадаємо також і про те, що раніше Хайді Клум показала себе в неформальній обстановці і повністю голою.

Жінка повернулася спиною до свого фотографа, цілком ймовірно, що це був молодий чоловік моделі. На фото видно, що артистка повністю роздягнена, а також чітко видніється частина її голих грудей.

Волосся білява красуня розпустила і запустила в них свою руку. Фоном для фото послужили білосніжні простирадла й віддалений курортний пейзаж.

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