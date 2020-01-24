Одна из самых ярких ангелов Victoria’s Secret за всю историю шоу продолжает активно работать в модельном бизнесе, правда, немного сменив амплуа...

Звезда мировых подиумов Хайди Клум показала превью нового сезона популярного во всем мире телевизионного шоу "Топ-модель" - в данном случае - " Топ-модель по немецки", как известно, в Украине уже не один сезон снимают свой аналог. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной немки.

Так на новом опубликованном Хайди видео она показала пару кадров из солнечной Коста-Рики, где частично проходили съемки. Хайди предстала перед камерами в полупрозрачном платьице, а также пару раз - в экстремальных мини. На видео артистка не сдерживает эмоций - очень болеет за начинающих моделей.

На видео также отчетливо видно, как некоторые из моделей полностью голыми позируют в воде, лишь прикрыв свою обнаженную грудь ладошками.

Сезон шоу обещает много интересного, помимо Хайди в съемках принимают и другие звезды мирового подиума. И кто знает, может мировой подиум обретет новое громкое имя.

Напомним также, ранее 46-летняя Хайди решила прихвастнуть своими длинными ножками, но, похоже, даже немного перестаралась.

Так на новом снимке артистка предстала в экстремальном-мини платье - Хайди вся блестела, словно новогодняя елка. Знаменитость забросила ноги на диванчик и уверенно смотрит в камеру.

Образ дополнил яркий макияж - напомним, Клум уже 46, но немка не перестает удивлять публику - прекрасная фигура, постаревшее, но все же не утратившее былой привлекательности лицо, активный образ жизни, молодой супруг.

Напомним и о том, что ранее Хайди Клум показала себя в неформальной обстановке и полностью голой.

Женщина повернулась спиной к своему фотографу, вполне вероятно, что это был молодой муж модели. На фото видно, что артистка полностью раздета, а также отчетливо виднеется часть ее голой груди.

Волосы белокурая красавица распустила и запустила в них свою руку. Фоном для фото послужили белоснежные простыни и отдаленный курортный пейзаж.

Напомним, ангел Victoria’s Secret удивила фигурой

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