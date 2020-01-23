Найвідоміша українка в Голлівуді - Ольга Куриленко, знаменита артистка похизувалася стрункою фігурою в купальнику
Актриса українського походження показала відверті кадри з відпочинку. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram зірки кіно, зокрема - Бондіади.
Так на одному з нових опублікованих фото артистка красується в стильному зеленуватого відтінку литому купальнику. Наряд вельми стриманий, як для пляжного, але струнка фігура Куриленко, схоже, нікого з тих, хто побачили фото - не залишила байдужим:
"Красотулечка"
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"вау"
"Як можна бути такою гарною ... ну правда?"
"Оля - прекрасна, як і завжди"
На іншому фото, зробленому біля басейну, артистка пішла "далі" і одягла відкритий купальник яскравого червоного відтінку. Знаменитість підняла руки вгору, кокетливо посміхалася в камеру, а її фігуру в цьому вбранні прихильникам вдалося розглянути особливо уважно:
"Ідеал"
"Гарного відпочинку, пишаємося Вами!"
"Це щось, Оля треба частіше робити такі фото)))"
Як відомо, виховує сина, але на статурі артистки «тяготи» вагітності і вже «немолоді» 40 років, схоже, ніяк негативно не позначилися. Фотошоп, скажете Ви, але справедливості заради варто відзначити, що і знімки, так би мовити, з життя, а не тільки зі студії актриси – лише доводять, що вона знаходиться у відмінній формі.
На іншому своєму опублікованому фото артистка красується в стильній білій білизні – «низ» комплекту з високою талією і «верх» - топ на бретелях. Аскетичний, але разом з тим привертаючий увагу образ доповнила проста, але модна зачіска артистки, мінімум макіяжу на її обличчі і непомітні декорації – фон для знімків.
Шанувальники просто в захваті від побаченого і всіляко вихваляють українську дівчину Джеймса Бонда:
«Гаряче»
«Вау»
«Красуня»
«Крута фігура»
«Бездоганна форма»
«Чудово виглядаєте!»
Нагадаємо, зірка Бондіади заінтригувала новим похмурим образом: «Наче вдова».
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