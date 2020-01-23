Самая известная украинка в Голливуде - Ольга Куриленко, знаменитая артистка прихвастнула стройной фигурой в купальнике

Актриса украинского происхождения показала откровенные кадры с отдыха. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram звезды кино, в частности - Бондиады.

Так на одном из новых опубликованных фото артистка красуется в стильном зеленоватого оттенка литом купальнике. Наряд весьма сдержанный, как для пляжного, но стройная фигура Куриленко, похоже, никого из увидивших фото - не оставила равнодушным:

"Красотулечка"

"вау"

"Как можно быть такой красивой... ну правда?"

"Оля - прекрасна, как и всегда"

На другом фото, сделанном у бассейна, артистка пошла "дальше" и надела открытый купальник яркого алого оттенка. Знаменитость подняла руки вверх, кокетливо улыбалась в камеру, а ее фигуру в данном наряде поклонникам удалось рассмотреть особенно внимательно:

"Идеал"

"Хорошего отдыха, гордимся Вами!"

"Нечто, Оля надо чаще такие фото делать)))"

Как известно, воспитывает сына, но на фигуре артистки «тяготы» беременности и уже «немолодые» 40 лет, похоже, никак отрицательно не сказались. Фотошоп, скажете Вы, но справедливости ради стоит отметить, что и снимки актрисы, так сказать, из жизни, а не из студии – только доказывают, что та находится в отменной форме.

На другом своем опубликованном фото артистка красуется в стильном белом белье – «низе» комплекта с высокой талией и «верхе» - топе на бретелях. Аскетический, но вместе с тем привлекающий внимание образ дополнила простая, но модная прическа артистки, минимум макияжа на ее лице и неброские декорации – фон для снимков.

Поклонники просто в восторге от увиденного и всячески нахваливают украинскую девушку Джеймса Бонда:

«Горячо»

«Вау»

«Красотка»

«Крутая фигура»

«Безупречная форма»

«Здорово выглядите!»

Напомним, звезда Бондиады заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

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