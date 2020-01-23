Відома російська співачка Анна Семенович виставила напоказ ідеальні форми у короткій майці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, їй пишуть, що вона «дуже приємна людина».

«О так, я знаю», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Семенович позує в короткій майці і елегантною спідниці. Наряд лише підкреслює пишні форми зірки.

Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри Семенович викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 39-річна російська співачка Анна Семенович похвалилася спекотної підбіркою фото зі свого відпочинку на Сейшелах.

Артистка виклала знімки у своєму мікроблозі в Instagram. За словами Ані, відпустка добігає кінця, але вона залишилася в повному захваті від тропіків. На кадрах, соковита блондинка міняє вбрання і фони, але завжди залишається чудовою і такою, що розбурхує фантазію. Семенович ніколи не соромилася показувати своє головне достоїнство "5-го розміру". Засмагла і босонога красуня захопила мережа кадрами з пляжу. Щаслива Аня посміхається і радіє на камеру.

"До кінця відпустки залишилося кілька днів 😩 Одним словом - Я В ЗАХВАТІ 😎 Відпочивали ми на острові Мае... Милі маленькі вулички з барами та ресторанами зачаровують своєю гостинністю . Їжа на острові проста , з французьким ухилом, а найголовніше в кожному ресторані є смачні супи і карі, що для мене дуже важливо!", - поділилася Семенович, отетив, що обов'язково повернеться в цей райський куточок на землі.

Крім відпочинку на білому пісочку під шум океану і прогулянок по острівним вулицями, Аня показала, як годує величезних черепах. Щоправда, зізналася, що одна з них ледь не позбавила її пальця.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"