Кім Кардашьян продемонструвала нові кадри з фотосесії для реклами особистого бренду білизни для різних жіночих кольоротипів і фігур

Кім Кардашьян, про яку не змовкають зарубіжні та вітчизняні таблоїди, знову епарувала публіку підбіркою відвертих знімків в одній білизні. Про це Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram зірки американського шоу-бізу.

«Так хвилююче представляти нову колекцію ультра-розкішної білизни, яка доступна в нових відтінках і в розмірах XXS - 4X. Тканина дуже еластична, має сильний блиском, щоб підкреслити ваші вигини у всіх потрібних місцях. Нова колекція буде запущена сьогодні», – поділилася вона зі своїми фоловерів.

Вона показала, як виглядає в різній білизні, закритих боді бежевого і кавового кольору, в трусиках і ліфчику тілесного кольору, які підкреслили її принади, а також в майже в білій білизні з безшовними трусиками і пов'язкою на грудях.

Навколо Кім Кардашьян танцюють і займаються розтяжкою моделі з різним кольором шкіри і різні форми: повні, і худі. При чому, сама Кім Кардашьян дивиться тільки в камеру, а інші навколо ніби не помічають її.

Фото повинні показати, наскільки зручна білизна, що можна в будь-якій позі відчувати себе комфортно. Волосся всіх красунь було зачесане, щоб не відволікати від їхніх тіл.

Фотосесія вийшла дуже чуттєвою і незвичайною.

У коментарях користувачі відзначили фігуру селебріті.

«В точку, дівчина», «Ти мій кумир», «Вау, неймовірна жіноча краса», «Така красива, Кім», «Дивовижна Кім», «Я люблю тебе», «Дуже красива», «Майстриня на всі руки. Продовжуй працювати з мамами, поки вони тебе ненавидять. Люблю тебе Кіммі❤️❤️❤️❤️», «Милі красуні», – пишуть в мережі фолловери Кім Кардашьян.

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