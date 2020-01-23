Ким Кардашьян продемонстрировала новые кадры с фотосессии для рекламы личного бренда белья для разных женских цветотипов и фигур

Ким Кардашьян, о которой не смолкают зарубежные и отечественные таблоиды, снова эпарировала публику подборкой откровенных снимков в одном белье. Об этом Politeka.net со ссылкой на страничку в Instagram звезды американского шоу-биза.

«Так волнительно представлять новую коллекцию ультра-роскошного белья, которая доступна в новых оттенках и в размерах XXS - 4X. Ткань очень эластичная, обладает сильным блеском, чтобы подчеркнуть ваши изгибы во всех нужных местах. Новая коллекция будет запущена сегодня», – поделилась она со своими фолловерами.

Она показала, как выглядит в разном белье, закрытых боди бежевого и кофейного цвета, в трусиках и лифчике телесного цвета, которые подчеркнули ее прелести, а также в почти что в белом белье с бесшовными трусиками и повязкой на груди.

Вокруг Ким Кардашьян танцуют и занимаются растяжкой модели с разным цветом кожи и разными формамы: полные и худые. При чем, сама Ким Кардашьян смотрит только в камеру, а другие вокруг как будто не замечают ее.

Фото должны показать, как удобно белье, что можно в любой позе чувствовать себя комфортно. Волосы всех красоток были зачесаны, чтобы не отвлекать от их тел.

Фотосессия вышла очень чувственная и необычная.

В комментариях пользователи отметили фигуру селебрити.

«В точку, девушка», «Ты мой кумир», «Вау, невероятная женская красота», «Такая красивая, Ким», «Удивительная Ким», «Я люблю тебя», «Очень красивая», «Мастерица на все руки. Продолжай работать с мамами, пока они тебя ненавидят. Люблю тебя Кимми❤️❤️❤️❤️», «Милые красотки», – пишут в сети фолловеры Ким Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.