Фігуриста фотомодель Демі Роуз у прозорому вбранні приголомшила публіку на Ібіці

Модель показала відверті кадри з відпочинку в Іспанії. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на новому опублікованому відео Роуз спочатку показується в кадрі зі спини - вона крокує сходами серед білого дня на людній, ймовірно, набережній. Демі красується у зробленому з декількох тонких смуг вбранні - просвічуюючих клаптиках тканини в ролі спідниці і рукавичках, що закривають лікті.

Варто зазначити, що артистка трохи змінила імідж - обстригла коротенький чубок, коли вона повернулася до відеографа обличчям - ефектно посміхалася на камеру і попростувала далі.

Очевидно, що присутні в той момент на вулиці чоловіки - буквально втратили дар мови від побаченого - всі вони "витріщалися" на зірку не приховуючи свій інтерес і навіть, місцями, непідробний захват на обличчях. Жінки ж, що побачили напівголу Роуз посеред жвавої набережної - поглядали на пишногруду знаменитість з підозрою і навіть заздрістю.

Раніше повідомлялося про те, що на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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