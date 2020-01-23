Фигуристая фотомодель Деми Роуз в прозрачном наряде ошеломила публику на Ибице

Модель показала откровенные кадры с отдыха в Испании. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новом опубликованом видео Роуз сначала показывается в кадре со спины - она шагает по ступенькам средь бела дня на людной, вероятно, набережной. Деми красуется в свитом из нескольких тонких полос наряде - просвечивающих лоскутках ткани в роли юбки и перчатках, закрывающих локти.

Стоит отметить, что артистка немного сменила имидж - остригла коротенькую челку, когда она повернулась к видеографу лицом - эффектно улыбалась на камеру и пошагала дальше.

Очевидно, что мужчины присутствовавшие в тот момент на улице - буквально потеряли дар речи от увиденного - все они "пялились" на звезду не скрывая свой интерес и даже, местами, неподдельный восторг на лицах. Женщины же, увидившие полуголую Роуз посреди оживленной набережной - поглядывали на пышногрудую знаменитость с подозрением и даже завистью.

Ранее сообщалось о том, что на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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