Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, публікує в своєму Instagram все більш і більш відверті знімки

Зірка поділилася з шанувальниками новими тематичними фотографіями, пише Рoliteka.net.

Знаменитість постала в білій мокрій порваній майці, під якій виднілися молочні залози. Нярд обтягнув пишні принади зірки, можна було навіть розгледіти тонку талію знаменитості.

Крім цього, на зірці були плавки з великим поясом. Завершила зухвалий образ моделі "Victoria’s Secret" кобура зі зброєю, що прикріплена до ноги.

Також, на одному з кадрів Келлі несла балон, з яким вона, за задумом знімальної групи, перебувала під водою. Позаду зірки можна помітити палаючу яхту.

Фотосеся розповідає нам історію шпигунки, яка, по всій видимості, або замітає за собою сліди, або ледь врятувалася від супротивника, упливши на берег.

Пост за 20 годин зібрав майже 88 тисяч лайків та баагато коментарів.

Деякі підписники поцікавилися, чому модель не зважилася на зйомку топлес, адже під білою мокрою майкою все одно не приховати її переваги, які аж випирають.

Усього на сторінку моделі "Victoria’s Secret" вже підписані 1,3 мільйона користувачів.

Нагадаємо, Келлі, також перебуваючи в образі шпигунки, продемонструвала на собі купальник з великим вирізом спереду. Пишні принади ледь не вивалюються з відвертого вбрання.

По всій видимості, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.

Модель красиво вигиналася, демонструючи свої апетитні форми. В її руках - пістолет.

"У вихідні дні ... 🔫🔫🔫", - підписала фото знаменитий ангел.

Раніше ми писали, що Келлі позувала у довгій різноколірній сорочці. Великий пояс підкреслив тонку талію зірки. Образ моделі "Victoria’s Secret" завершили стильні окуляри і сумочка.

Варто відзначити, що на моделі практично немає макіяжу, а завершив її лук високий кучерявий хвіст.

Модель ні на одному з кадрів не подивилася в камеру. Її погляд завжди був відведений в бік.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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