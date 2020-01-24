Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, публикует в своем Инстаграм все более и более откровенные снимки

Звезда поделилась с поклонниками новыми тематическими фотографиями, пишет Рoliteka.net.

Знаменитость предстала в белой мокрой порванной майке, под которой виднелись молочные железы. Нярд обтянул пышные прелести звезды, можно было даже разглядеть тонкую талию знаменитости.

Кроме этого, на звезде были плавки с большим поясом. Завершила дерзкий образ модели "Victoria’s Secret" кобура с оружием, прикрепленная к ноге.

Также, на одном из кадров Келли несла баллон, с которым она, по задумке съемочной группы, находилась под водой. Позади звезды можно заметить горящую яхту.

Фотоссесия рассказывает нам историю шпионки, которая, по всей видимости, либо заметает за собой следы, либо едва спаслась от противника, уплыв на берег.

Пост за 20 часов собрал почти 88 тысяч лайков и много комментариев.

Некоторые подписчики поинтересовались, почему модель не решилась на съемку топлес, ведь под белой мокрой майкою все равно не скрыть ее достоинства, которые аж выпирают.

Всего на страницу модели "Victoria’s Secret" уже подписаны 1,3 миллиона пользователей.

Напомним, Келли, также находясь в образе шпионки, продемонстрировала на себе купальник с большим вырезом впереди. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда.

По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.

Модель красиво изгибалась, демонстрируя свои аппетитные формы. В ее руках - пистолет.

"В выходные дни ... 🔫🔫🔫", - подписала фото знаменитый ангел.

Ранее мы писали, что Келли позировала в длинной разноцветной рубашке. Большой пояс подчеркнул тонкую талию звезды. Образ модели "Victoria’s Secret" завершили стильные очки и сумочка.

Стоит отметить, что на модели практически нет макияжа, а завершил ее лук высокий кудрявый хвост.

Модель ни на одном из кадров не посмотрела в камеру. Ее взгляд всегда был отведен в сторону.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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