Російська співачка, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, порадувала новим фото в легкому світлому вбранні

Зірка позувала в сукні з квітковим принтом, пише Politeka.net. Легке бризкотливе вбрання ідеально сиділо на тілі знаменитості. Крім того, відверте декольте надавало образу сексуальності.

Погляд також притягла прикраса знаменитості - ланцюжок з масивним рожевим каменем.

Білі кучеряві локони, легкий макіяж і красива посмішка зробили образ бездоганним.

"А в душі Весна! 🦋🌸", - підписала фото Орбакайте.

За п'ять годин фото Крістіни зібрало понад 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"😍А очі сумні!😍", "Квіточка!", "богиня💟💟💟💟", "Які оборочки симпатичні)", "Красива жінка!😘🤩👏", "Берізка", "Успіхів Вам у всьому👍👍👍🎉🎉🎉🎉🎉", "Красуня!!!", "Все така ж красуня", "Яка Ви ніжна 🎀🎀🎀", "Красуня 👍👍👍", "Міцніше обіймає-май-май-май! 💛💛💛", "Обожнюю🔥", " Розумниця і красуня!!щастя тобі жіночого!!", "👍👍Прекрасна як весна🌹💓", "Шикарна !!!", "Яке миле вбрання 👌😍👍👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте відсвяткувала з сім'єю Старий новий рік і опублікувала відповідне фото. Зірка одягла чорне напівпрозоре плаття, прикраси, зробила гарну зачіску та темний макіяж. Її дочка також позувала у блакитному платті.

Однак стиліст Ірина Макурина прокоментувала образ чоловіка Орбакайте.

На думку експерта, чоловік знаменитості обрав дивний наряд і зіпсував загальний святковий образ. Так, його штани потрібно було доповнити сорочкою і піджаком, а светр, хоч і забавний, але не підходить для свята.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте була у вуличному "вбранні" і в галасливій святковій обстановці.

Зірка вибрала для святкових зборів в колі рідних і друзів просту на вигляд білу футболку, щільний сонцезахист і, схожі, штани. Наряд досить скромний, а от поведінка артистки - скромною не назвеш.

Шанувальники відзначають, що Крістіна чудово виглядає, навіть покращала і помолодшала, і все більше стає схожою на маму.

Нагадаємо, що дочка Пугачової Орбакайте скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."

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