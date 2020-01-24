Российская певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, порадовала новым фото в легком светлом наряде

Звезда позировала в платье с цветочным принтом, пишет Politeka.net. Легкое струящийся наряд идеально сидел на теле знаменитости. Кроме того, откровенное декольте придавало образу сексуальности.

Взгляд также притянуло украшение знаменитости - цепочка с массивным розовым камнем.

Белые кудрявые локоны, легкий макияж и красивая улыбка сделали образ безупречным.

"А в душЕ Весна! 🦋🌸", - подписала фото Орбакайте.

За пять часов фото Кристины собрало более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"😍А глазки грустные!😍", "Цветочек!", "богиня💟💟💟💟", "Какие оборочки симпатичные)", "Красивая женщина!😘🤩👏", "Березка", "Успехов Вам во всем👍👍👍🎉🎉🎉🎉🎉", "Красотка!!!", "Все такая же красавица", "Какая Вы нежная 🎀🎀🎀", "Красотка 👍👍👍", "Крепче обнимай-май-май-май! 💛💛💛", "Обожаю🔥", " Умничка и красавица!!счастья тебе женского!!", "👍👍Прекрасна как весна🌹💓", "Шикарная !!!", "Какой милый наряд 👌😍👍👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Орбакайте отпраздновала с семьей Старый новый год и опубликовала соответствующее фото. Звезда надела черное полупрозрачное платье, украшения, сделала красивую прическу и темный макияж. Ее дочь также позировала в голубом платье.

Однако стилист Ирина Макурина прокомментировала образ мужа Орбакайте.

По мнению эксперта, супруг знаменитости выбрал странный наряд и испортил общий праздничный образ. Так, его брюки нужно было дополнить рубашкой и пиджаком, а свитер, хоть и забавный, но не подходит для праздника.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте показалась в уличном "наряде" и в шумной праздничной обстановке.

Звезда выбрала для празничных сборов в кругу родных и друзей простую на вид белую футболку, плотную солнцезащиту и, похоже, штаны. Наряд достаточно скромен, а вот поведение артистки - скромным не назовешь.

Поклонники отмечают, что Кристина прекрасно выглядит, даже похорошела и помолодела, и все больше становится похожа на маму.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

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