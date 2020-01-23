Актриса Мер'єм Узерлі з'явилася на червоній доріжці фестивалю в Домініканській республіці.

Фотографії з заходу актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, Мер'єм Узерлі отримала нагороду в номінації «Найкраща міжнародна кіноактриса» на міжнародному кінофестивалі Сапа Dorada Festival. Фестиваль проходив на популярному курорті Домініканської республіки.

В соцмережах актриса опублікувала відразу кілька різних серій фотографій з заходу. Кожен раз на червону доріжку вона одягала плаття. І в кожному з них виглядала чудово.

У перший день фестивалю на Мер'єм Узерлі було ніжне рожеве плаття з напівпрозорим верхом. Через ніжну тканину були видні обриси грудей актриси. На фестивалі вона засвітилася з відомих мексиканським актором Фернандо Оливаресом. Фанати в коментарях були в захопленні від такого тандему.

Схоже, Узерлі віддає перевагу ніжним пастельним тонам, тому що на наступних знімках вона постала в ніжному білому платті як у нареченої, а також в рожевому блискучому платті з незвичайним декольте.

В день нагородження актриса була одягнена в яскраве червоне плаття з фатиновыми вставками. Але і тут не обійшлося без глибокого декольте.

Коментуючи нагородження, актриса написала у своєму блозі, що дуже щаслива і вдячна організаторам фестивалю за визнання.

«Міст між латиноамериканською індустрією розваг і голлівудською індустрією, покликаний створити більш широку обізнаність про світ і зробити світ більш позитивним - це такий великий подарунок, велика честь і велике задоволення!», - написала актриса.

Фанати Узерлі залишили їй безліч приємних слів підтримки в коментарях.

«Ого, як красиво і дивовижно, як завжди!! Я сподіваюся, що ви чудово провели час! Ви заслуговуєте на цю нагороду і багато іншого в майбутньому, тому що ви найкраща актриса і приголомшлива людина!», - написав один з шанувальників актриси.

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