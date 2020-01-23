Актриса Мерьем Узерли появилась на красной дорожке фестиваля в Доминиканской республике.

Фотографии с мероприятия актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, Мерьем Узерли получила награду в номинации «Лучшая международная киноактриса» на международном кинофестивале Сana Dorada Festival. Фестиваль проходил на популярном курорте Доминиканской республики.

В соцсетях актриса опубликовала сразу несколько разных серий фотографий с мероприятия. Каждый раз на красную дорожку она надевала новое платье. И в каждом из них выглядела превосходно.

В первый день фестиваля на Мерьем Узерли было нежное розовое платье с полупрозрачным верхом. Через нежную ткань были видны очертания груди актрисы. На фестивале она засветилась с известных мексиканским актером Фернандо Оливаресом. Фанаты в комментариях были в восхищении от такого тандема.

Похоже, Узерли отдает предпочтение нежным пастельным тонам, потому что на следующих снимках она предстала в нежном белом платье как у невесты, а также в розовом блестящем платье с необычным декольте.

В день награждения актриса была одета в яркое красное платье с фатиновыми вставками. Но и тут не обошлось без глубокого декольте.

Комментируя награждение, актриса написала в своем блоге, что очень счастлива и благодарна организаторам фестиваля за признание.

«Мост между латиноамериканской индустрией развлечений и голливудской индустрией, призванный создать более широкую осведомленность о мире и сделать мир более позитивным - это такой большой подарок, большая честь и большое удовольствие!», - написала актриса.

Фанаты Узерли оставили ей множество приятных слов поддержки в комментариях.

«Ого, как красиво и удивительно, как всегда!! Я надеюсь, что вы прекрасно провели время! Вы заслуживаете эту награду и многое другое в будущем, потому что вы лучшая актриса и потрясающий человек!», - написал один из поклонников актрисы.

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