Російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс опублікувала відвертий пост на своїй сторінці в Instagram.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку зірки. На фото оголена Бледанс прикрилася ковдрою і виставила вперед ноги. Цікаво, що темою поста став фільм, який актриса вирішила порадити шанувальникам.

«Дивлюся фільм з геніальною Меріл Стріп про Маргарет Тетчер «Залізна леді». Яка міць! Яка цілеспрямованість! Я б навіть сказала одержимість громадським життям», - зазначила зірка.

Передплатники актриси не відразу зрозуміли, як фільм про «Залізну леді» асоціюється у Бледанс з відвертим фото.

«Дивовижна здатність поєднувати духовне з легковажним: читати вірші і питати про зуби, дивитися цікаве, глибоке кіно, але в голому вигляді...», «Круто голяка дивитися фільми) я теж так роблю!!!», «Перегляд цього фільму передбачає голий дрес-код?», «А в такому вигляді краще сприймається фільм?», «Ви не Маргарет Тетчер. Вона б собі такого не дозволила», - пишуть шанувальники артистки.

Деякі фанати звернули увагу на те, що у Евеліни є проблеми з грудьми.

«А що у вас з рукою і грудьми?», «Куди права ее.. того.. груди покотилися? І причому тут Тетчер, у неї є фотки без ліфчика?».

Але знайшлися і вірні шанувальники, які захоплювалися красою актриси і похвалили її за зовнішній вигляд.

«Вас треба закривати а не відкривати і так сексі перебір. А коли сильно відкриті вже немає загадки. Ви і в мішку чуттєва», «Сподіваюся і без трусиків», «Краса», «Ого! Евеліна як завжди вміє шокувати».

Зазначимо, що Бледанс останнім часом досить рідко публікує відверті знімки. В основному в її Інстаграмі фотографії з сином, зі зйомок і різних благодійних заходів.

Нагадаємо, що Бледанс в корсеті виставила напоказ свої принади: "А губищі-то...".

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