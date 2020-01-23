Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала откровенный пост на своей странице в Инстаграм.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу звезды. На фото обнаженная Бледанс прикрылась одеялом и выставила вперед ноги. Интересно, что темой поста стал фильм, который актриса решила посоветовать поклонникам.

«Смотрю фильм с гениальной Мэрил Стрип про Маргарет Тэтчер «Железная леди». Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала одержимость общественной жизнью», - отметила звезда.

Подписчики актрисы не сразу поняли, как фильм про «Железную леди» ассоциируется у Бледанс с откровенным фото.

«Удивительная способность совмещать духовное с легкомысленным: читать стихи и спрашивать о зубах, смотреть интересное, глубокое кино, но в голом виде...», «Круто голышом смотреть фильмы) я тоже так делаю!!!», «Просмотр этого фильма предполагает голый дресс код?», «А в таком виде лучше воспринимается фильм?», «Вы не Маргарет Тэтчер. Она бы себе такого не позволила», - пишут поклонники артистки.

Некоторые фанаты обратили внимание на то, что у Эвелины есть проблемы с грудью.

«А что у вас с рукой и грудью?», «Куда правая ээ.. того.. грудь укатилась? И причем тут Тэтчер, у нее есть фотки без лифчика?».

Но нашлись и верные поклонники, которые восхитились красотой актрисы и похвалили ее за внешний вид.

«Вас надо закрывать а не открывать и так секси перебор. А когда сильно открыты уже нет загадки. Вы и в мешке чувственная», «Надеюсь и без трусиков», «Красота», «Ого! Эвелина как всегда умеет шокировать».

Отметим, что Бледанс в последнее время довольно редко публикует откровенные снимки. В основном в ее Инстаграме фотографии с сыном, со съемок и различных благотворительных мероприятий.

Напомним, что Бледанс в корсете выставила напоказ свои прелести: "А губищи-то...".

Как сообщала Politeka, горячая Бледанс задрала ноги в экстремальном мини.

Также Politeka писала, что Бледанс разделась перед известным артистом: «фигурка, как у 18-летней».