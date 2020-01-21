Учасниця ВІА Гра Ольга Меганська велика любителька пікантних "провокацій" в мережі

Співачка позувала у незвичайного кольору білизні чи то перед дзеркалом, чи то перед професійним фотографом - а може - і все одночасно. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram «чорненької» з ВІА Гри.

Артистка на новому опублікованому нею знімку постала в гірчичного відтінку бра, або, точніше буде сказати, зеленуватого, з плечей співачка спустила білосніжну, ймовірно, сорочку і дивиться прямо перед собою. При цьому виконавиця звела руки на грудях, прикривши "все найцікавіше", як висловилися її шанувальники в коментарях.

«Довгі вихідні від соцмереж завершуються цим фото. Ті, хто використовує бюстгальтер як місце зберігання чого-небудь, зобов'язані поставити лайк😉», - підписала виконавиця свій новий знімок.

Розбурхуючий уяву чоловіків і викликаючий у деяких жінок заздрощі кадр Ольги припав до смаку більшості її прихильників, вони зазначили, що на фото немає "нічого зайвого" - стильна проста украдка, білизна, але не показуюча занадто багато на розкішній фігурі Меганської, хороше освітлення і помірний макіяж на обличчі зірки.

Раніше повідомлялося про те, що на новому знімку екс-ВІА Гра Міша Романова з'явилася в вечірній сукні.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторському фотознімку пишногруда красуня майстерно вигнулася, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже личить розкішній блондинці, знаменитість також приміряла на себе блискучу в усіх сенсах цього слова сукню – особливої пікантності наряду надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтиках видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, зізнавайтеся?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

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