В Швейцарії напередодні відкриття економічного форуму в Давосі стався переполох, в якому замішані "особистий ворог Путіна" і російські шпигуни

Так, 20 січня швейцарські спецслужби запобігли замаху на генерального директора інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера - якого називають "особистим ворогом Путіна", передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттері і зарубіжні ЗМІ.

За словами Браудера, швейцарці затримали двох російських шпигунів, які вдавали з себе сантехників. Останні, зрозумівши що їх розсекретили, пред'явили дипломатичні паспорти й покинули країну.

Інцидент активно обговорюють в мережі, в тому числі поливаючи брудом жертву замаху.

"Чи зупиняться вони коли-небудь?"

"Браудер втік з США, щоб уникнути сплати податків, і відправився в Росію, де скоїв купу фінансових злочинів і наклав їх на свого бухгалтера, який відправився у в'язницю і помер там, а потім повернувся, і все було прощено в обмін на безперервну пропаганду неоконсерваторів"

"Це все чутки з браузера? Якісь офіційні заяви? Браудер - шахрай і брудний злочинець .. його слово стоїть нуль .. низька істота.."

"Солсбері відпочиває!"

"Мде. І це ще Зе не прилетів. Буде біда."

Раніше президент РФ Володимир Путін невтішно відгукувався про американського фінансиста Уїльяма Браудера. Політик заявив, що той причетний до незаконних операцій на території Росії за допомогою американських спецслужб.

Браудер прокоментував заяву лідера Росії: "Путін майже ніколи не вимовляє імена своїх ворогів - крім мого, що він часто згадує мене останнім часом при будь-якій можливості. Схоже, він серйозно стурбований".

Зазначимо, 21 січня в Давосі відкривається Всесвітній економічний форум, на якому вже завтра, 22 січня, з спецзаявою повинен виступити президент України Володимир Зеленський. Разом з ним у Давос прибудуть лідер партії "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник Олександр Корнієнко, заступник Євгенія Кравчук, депутати Дмитро Налухе, Святослав Юраш, Єлизавета Ясько.

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