В Швейцарии накануне открытия экономического форума в Давосе произошел переполох, в котором замешаны "личный враг Путина" и русские шпионы

Так, 20 января швейцарские спецслужбы предотвратили покушение на генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - которого называют "личным врагом Путина", передает Politeka.net со ссылкой на сообщения в Твиттере и зарубежные СМИ.

По словам Браудера, швейцарцы задержали двух российских шпионов, которые притворялись сантехниками. Каково было удивление, когда те, поняв что их рассекретили, предъявили дипломатические паспорта и покинули страну.

Инцидент активно обсуждают в сети, в том числе поливая грязью жертву покушения.

"Остановятся ли они когда-нибудь?"

"Браудер сбежал из США, чтобы избежать уплаты налогов, и отправился в Россию, где совершил кучу финансовых преступлений и наложил их на своего бухгалтера, который отправился в тюрьму и умер там, а затем вернулся, и все было прощено в обмен на непрерывную пропаганду неоконсерваторов"

"Это все слухи из браузера? Какие-либо официальные заявления? Браудер - мошенник и грязный преступник .. его слово стоит ноль .. низкое существо.."

"Солсбери отдыхает!"

"Мде. І це ще Зе не прилетів. Буде біда."

Ранее президент РФ Владимир Путин нелестно отзывался об американском финансисте Уильяме Браудере. Политик заявил, что тот причастен к незаконным сделкам на территории России при помощи американских спецслужб.

Браудер прокомментировал заявление лидера России: "Путин почти никогда не произносит имена своих врагов — кроме моего, которое он часто упоминает в последнее время при любой возможности. Похоже, он серьезно обеспокоен".

Отметим, 21 января в Давосе открывается Всемирный экономический форум, на котором уже завтра, 22 января, со спецзаявлением должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним в Давос прибудут лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель Александр Корниенко, заместитель Евгения Кравчук, депутаты Дмитрий Налухе, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.

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