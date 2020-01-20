Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала фото з берега Атлантичного океану

На фото Кухар позує в одному купальнику, який закритий. Після цього Катерина скупалася у воді і вийшла з океану. Її обмотали рушниками. Балерина вирішила скупатися в честь Хрещення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася своїми красотами в прозорій сукні.

На знімку Катерина позує в чорному прозорій сукні вище коліна. У ньому є як прозорі частини, так і щільні. Доповнила образ Катерина босоніжками на високому каблуці. Одну ногу балерина трохи загнула . На тлі можна побачити світлове обладнання на штативах.

"Неймовірна, талановита, дуже ніжна, жіночна і водночас сильна і знакова особистість. Катя, вітаю з Днем Народження і безмежно тобою захоплююся", - написано в підписі.

День Народження Катерини 18 січня. Вона відсвяткувала вчора своє 38-річчя.

Повідомлялося, що Кухар з «Танців з зірками» показала ідеальне тіло у святковому вбранні.

Популярна українська співачка і суддя ток-шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала фігуру в святковому вбранні.

«Сьогодні наша річниця – американська весілля», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кухар позує разом зі своїм чоловіком. Позаду них красуються кульки та квіти.

«Ось таке різдвяне диво сталося з нами в минулому році», - підкреслюється на іншому знімку.

Уточнимо, що користувачі мережі не змогли висловити свою думку про святі Кухар, оскільки кадрами дівчина поділилася в Stories.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" посвітила бездоганним тілом в прозорій сіточці

А ще Politeka писала, що чоловік Катерини Кухар поділився відвертим фото балерини

Також Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" пограла своїм достоїнством на камеру, відкривши сукню



