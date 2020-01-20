Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала фото с берега Атлантического океана
На фото Кухар позирует в одном купальнике, который закрыт. После этого Екатерина искупалась в воде и вышла из океана. Ее обмотали полотенцами. Балерина решила искупаться в честь Крещения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своими красотами в прозрачном платье.
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На снимке Екатерина позирует в черном прозрачном платье выше колена. В нем есть как прозрачные части, так и плотные. Дополнила образ Екатерина босоножками на приличном каблуке. Одну ногу балерина немного загнула . На фоне можно увидеть световое оборудование на штативах.
"Невероятная, талантливая, очень нежная, женственная и одновременно сильная и знаковая личность. Катя, поздравляю с Днем Рождения и беспредельно тобой увлекаюсь", - написано в подписи.
День Рождение у Екатерины 18 января. Она отпраздновала вчера свое 38-летие.
Сообщалось, что Кухар из «Танцев со звездами» показала идеальное тело в праздничном наряде.
Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде.
«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.
«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.
Уточним, что пользователи сети не смогли высказать свое мнение о празднике Кухар, поскольку кадрами девушка поделилась в Stories.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" посветила безупречным телом в прозрачной сеточке
А еще Politeka писала, что муж Екатерины Кухар поделился откровенным фото балерины
Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танцев со звездами" поиграла своим достоинством на камеру, приоткрыв платье