Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала фото с берега Атлантического океана

На фото Кухар позирует в одном купальнике, который закрыт. После этого Екатерина искупалась в воде и вышла из океана. Ее обмотали полотенцами. Балерина решила искупаться в честь Крещения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своими красотами в прозрачном платье.

На снимке Екатерина позирует в черном прозрачном платье выше колена. В нем есть как прозрачные части, так и плотные. Дополнила образ Екатерина босоножками на приличном каблуке. Одну ногу балерина немного загнула . На фоне можно увидеть световое оборудование на штативах.

"Невероятная, талантливая, очень нежная, женственная и одновременно сильная и знаковая личность. Катя, поздравляю с Днем Рождения и беспредельно тобой увлекаюсь", - написано в подписи.

День Рождение у Екатерины 18 января. Она отпраздновала вчера свое 38-летие.

Сообщалось, что Кухар из «Танцев со звездами» показала идеальное тело в праздничном наряде.

Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде.

«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.

«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.

Уточним, что пользователи сети не смогли высказать свое мнение о празднике Кухар, поскольку кадрами девушка поделилась в Stories.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" посветила безупречным телом в прозрачной сеточке

А еще Politeka писала, что муж Екатерины Кухар поделился откровенным фото балерины

Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танцев со звездами" поиграла своим достоинством на камеру, приоткрыв платье



